Ritwinnaar Sam Bennett lovend over sprintaantrekker Danny van Poppel: ‘Een masterclass’

Sam Bennett zal maandag in het vliegtuig naar Spanje met veel plezier terugdenken aan de eerste Vuelta-etappes op Nederlandse bodem. Twee keer was hij in een sprint de beste, mede dankzij geweldig voorbereidend werk van lead-out Danny van Poppel. Na afloop van de derde etappe was de Ier dan ook lovend over zijn ploeggenoot.

Bennett had het in de 193,2 kilometer lange etappe met start en finish in Breda zwaar. Niet vanwege beklimmingen of overige hindernissen, wel door het vele draaien en keren in het westen van Brabant. ,,Qua wattages was het geen zware dag, maar elke keer optrekken na de bochten en al die nervositeit was wel pittig.”

,,Veel renners wilden in mijn wiel zitten. Het was voor mij al überhaupt moeilijk om het wiel van Danny te houden. Maar de jongens hebben het opnieuw geweldig gedaan", doelt hij op zijn BORA-ploeggenoten. ,,Ze hebben de hele dag op kop gereden of mij gesteund. Ryan Mullen zette ons in de sprint perfect af en wat Danny daarna deed, was een masterclass. Wat hier twee dagen op rij is gebeurd is echt geweldig.”

Van Poppel geniet: Het kan niet mooier’

,,Het gaat lekker de laatste tijd”, sprak Van Poppel kort na de finish, tot stilstand gekomen tussen enthousiaste fans. ,,Nu moet je oogsten.” Vorige week had hij ook al een belangrijk aandeel gehad in de winst van Fabio Jakobsen in de wegrace van het EK in München, toen als renner van Oranje.



Nu, in eigen land, voelde het nog beter. ,,Dit is een droom, het kan niet mooier”, lachte hij, terwijl de ene na de andere ploeggenoot passeerde en Van Poppel menige waarderende tik op de schouder kreeg. ,,Het verschil met gisteren was dat er nu tegenwind stond, maar het maakt me niet uit. Ik heb zo veel vertrouwen. Ik weet ook dat het hier geen Tourniveau is, maar de Vuelta is ook geen misselijke koers.”

