Rode trui in de Vuelta ultieme beloning voor getransformeerde Gesink

Jumbo-Visma heeft op dag één in de Vuelta direct de toon gezet. Het Nederlandse team won in de afgeladen straten van Utrecht de ploegentijdrit. Robert Gesink, de routinier van de ploeg, mag zaterdag in de rode leiderstrui rijden. Een mooi eerbetoon van zijn ploeg.

Vooraf hadden ze er nog een grapje over gemaakt, Robert Gesink en Primoz Roglic. Dat die rode leiderstrui wel wat voor de Nederlander zou zijn. En jawel. De 36-jarige Gesink mocht in Utrecht als eerste over de finish na de demonstratie van Jumbo-Visma in de ploegentijdrit. Tussen het massaal aanwezige publiek vloog de ploeg naar de toptijd. Dertien seconden sneller dan Ineos, veertien seconde sneller dan Quick Step Alpha Vinyl.

Het geintje vooraf werd werkelijkheid. En dat was duidelijk afgesproken werk. Gesink mocht de laatste honderden meters op kop sleuren met de wetenschap dat hij dan de rode leiderstrui mocht aantrekken. Een mooi eerbetoon van zijn ploeg.

Gesink maakte alles mee bij Jumbo-Visma en de voorgangers van de ploeg. De slechte jaren en de opmars naar de ploeg die het nu is, het beste team van de wereld. Gesink is bezig aan zijn zestiende (!) jaar bij de ploeg en zijn 21ste grote ronde. Het mag nu voor het eerst een leiderstrui in een grote ronde dragen.

Gesink transformeerde de laatste jaren van kopman naar knecht. Van iemand die als groot talent verschillende top-10 plaatsen in grote ronde haalde tot de ultieme teamspeler. Een rol die hem zichtbaar past. Uren reed hij op kop voor de ploeg de laatste jaren. Nu volgt min of meer de beloning. Voor Gesink was de afgelopen Tour de France geen plek in de ploeg waar de concurrentie enorm is. Vlak voor de Vuelta vertelde hij nog dat hij de Tourzege van Jonas Vingegaard heel graag van dichtbij meegemaakt. Nu, met de rode trui aan, is dat moment gevoelsmatig alweer gepasseerd.

Jumbo-Visma gold vooraf als de favoriet voor winst in de ploegentijdrit met specialisten als Roglic, Rohan Dennis en Edoardo Affini. De ploeg maakte het waar en zet ook deze Vuelta direct de toon. Voor de ploeg staat deze Vuelta in het teken van Roglic. De Sloveense kopman van de ploeg heeft een groot doel: voor de vierde keer op rij de Ronde van Spanje winnen. Als hem dat lukt, rijdt Roglic zich in de geschiedenisboeken. Ook de Spanjaard Roberto Heras won de Vuelta ook vier keer, maar niet achter elkaar.

Dat moment is vanzelfsprekend nog heel ver weg. Bij Roglic is het sowieso de vraag hoe goed hij de komende weken is na zijn gedwongen vroegtijdige opgave in de Tour de France. Roglic viel toen hard in de vijfde etappe, de kasseienrit in Noord-Frankrijk. Uiteindelijk besloot hij om voor de vijftiende etappe de Tour te verlaten. Nu in de Vuelta is hij terug. En mag hij direct vieren.

Het wachten was daarmee op Jumbo-Visma en al heel snel bleek dat de Nederlandse formatie met kop en schouders boven de rest uitstak. Op het eerste tussenpunt was de gele trein al meer dan tien seconden sneller dan de rest en alles zag er zeer gestroomlijnd uit.

Op de finish werd Robert Gesink naar voren geschoven. Jumbo-Visma kwam dertien seconden eerder over de streep dan Ineos en dus mag de Achterhoeker morgen voor het eerst in zijn carriere een leiderstrui van een grote ronde om zijn schouders dragen.

Echt groot zijn de verschillen in de top van het klassement nog niet. Evenepoel, Carapaz, Yates en Almeida bevonden zich met hun ploegen allemaal in de top van de uitslag van de etappe. Toch is het Primoz Roglic die de eerste tik uitdeelt aan de concurrentie.

