Roglic laat in tijdrit niets heel van concurrenten en pakt riante voorsprong

De renners kregen vandaag een venijnig parcours voor de kiezen tussen Jurançon en Pau, met op en af lopende wegen en veel bochten. In Pau klokte Remi Cavagna de eerste toptijd, maar even later ging Patrick Bevin drie tellen sneller, waardoor hij plaats mocht nemen op de hot seat. De Nieuw-Zeelander kon daar lang blijven zitten. Uiteindelijk was enkel Roglic in staat om onder zijn scherpe tijd te duiken.



De tijdrit heeft grote gevolgen voor het algemeen klassement. Grote verliezer was klassementsleider Nairo Quintana. De Colombiaanse eindwinnaar van 2016 leverde meer dan drie minuten in en zakte van plek 1 naar 4. Zijn ploeggenoot bij Movistar, Alejandro Valverde, deed van de rest van de klassementsmannen de beste zaken. Hij staat nu tweede in de rangschikking, hetzij al op 1.52 van Roglic. Miguel Ángel López staat met een achterstand van 2.11 ook nog op het podium.



Nummer 9 Wilco Kelderman was vandaag niet in staat om wat plekken winst te boeken. Hij moest zelfs een plekje inleveren in het klassement, omdat Dylan Teuns beduidend sneller was dan de Nederlander van Team Sunweb.