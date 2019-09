Roglic ontsnapt, Cavagna verrassende winnaar in enerverende rit Vuelta

Martin stapt uit de Vuelta na valpartij

16:43 Tony Martin heeft vrijdag opgegeven in de Ronde van Spanje. De Duitser van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma was in de 19de etappe betrokken bij een valpartij. Martin gold als een belangrijke schakel in de ploeg die Primoz Roglic steunt in zijn jacht op de eindzege.