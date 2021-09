Roglic verdedigt leiderstrui met verve in Vuelta, dagzege voor Champoussin

Primoz Roglic is nog één dag verwijderd van een derde eindzege op rij in de Ronde van Spanje. De Sloveen van Jumbo-Visma verdedigde in de twintigste en voorlaatste etappe zijn rode leiderstrui met succes. De dagzege was voor Clément Champoussin. De Fransman verraste Roglic en co met een aanval op anderhalve kilometer van de finish.

In de voorlaatste rit moesten de renners vijf cols bedwingen. De finish lag bergop na de Alto Castro de Herville. Zestien vroege vluchters kozen voor de aanval, maar Ineos Grenadiers controleerde in het peloton. De ploeg van Egan Bernal en Adam Yates had plannen om het klassement nog op zo'n kop te zetten.

Dat gebeurde ook, maar niet door Ineos. Het was Bahrain-Victorious dat op iets meer dan vijftig kilometer van het einde met Gino Mäder en Jack Haig twee Colombiaanse concurrenten op achterstand zette: Miguel Ángel López (derde in algemeen klassement) en Egan Bernal (vijfde in algemeen klassement en leider in jongerenklassement). Roglic, Enric Mas en Yates waren wel mee met het duo van Bahrain-Victorious.

Al snel was de achterstand van López en Bernal ruim vier minuten. De klap van het verliezen van zijn podiumplek kwam zo hard aan bij López, dat hij zo'n tien minuten in de volgauto van zijn ploeg Movistar zat met het idee om af te stappen. Hij vervolgde toch weer zijn weg, maar zakte dus uit de top van het klassement.

Vooraan werd de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, die in de finale solo was weggereden uit de kopgroep, op drie kilometer van de finish bijgehaald door Roglic, Mas, Yates en Haig. De strijd om de dagzege leek te gaan tussen de favorieten, maar op anderhalve kilometer kwam Champoussin vanuit de achtergrond terug. Hij profiteerde van een moment van twijfel bij Roglic en co en pakte op fraaie wijze de zege in de voorlaatste rit van de Vuelta. Op zes seconden eindigde Roglic als tweede. De klassementsleider van Jumbo-Visma onderstreepte dat hij verdiend in de rode leiderstrui fietst.

Roglic kwam 6 seconden later als tweede over de finish en breidde zijn royale voorsprong in het algemeen klassement uit. De Vuelta eindigt zondag met een tijdrit over 33,8 kilometer naar Santiago de Compostella. Roglic (31) is de olympisch kampioen tijdrijden van Tokio. Hij schreef de Vuelta de afgelopen twee jaar op zijn naam en kan zondag zijn ‘hattrick’ voltooien.

