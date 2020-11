Roglic volgt zichzelf op als eindwinnaar: ‘Onmogelijk om te vergelijken’

In de slotrit dronk Roglic champagne met ploeggenoten en waren er vooral blije gezichten. ,,We genieten ervan”, zei de Sloveen na afloop. ,,Het was de laatste inspanning, we hebben het volbracht. Het is prachtig om het seizoen zo af te sluiten.”

Vorig jaar pakte Roglic in de Vuelta zijn eerste eindzege. Nu volgt hij zichzelf op. Heeft hij een favoriet? ,,Elke overwinning is mooi”, aldus Roglic. ,,Het is onmogelijk om beide zeges te vergelijken. Ik ben gewoon heel blij dat ik heb kunnen winnen en het seizoen zo kan afsluiten.”



Is Roglic, met in twee jaar tijd vier podiumplaatsen in grote rondes (twee keer eindwinnaar Vuelta, tweede in Tour, derde in Giro) nu de beste ronderenner ter wereld? ,,Dat weet ik niet. Laten we zeggen dat ik in ieder geval de beste renner van deze Vuelta was”, aldus de voormalig schansspringer. ,,Het is zoals het is, er zijn nog steeds wedstrijden die ik niet gewonnen heb. Nieuwe uitdagingen. Maar het belangrijkste is nu om dit te vieren.”