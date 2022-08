Sam Bennett slaat opnieuw toe en wint in Breda laatste Nederlandse Vuelta-etappe, Teunissen raakt rood kwijt

Sam Bennett heeft zijn tweede etappeoverwinning in de Vuelta geboekt. In een sprint voor het Chassé Theater van Breda was hij sneller dan Mads Pedersen en Dan McLay. Mike Teunissen raakte zijn leiderstrui kwijt aan ploeggenoot Edoardo Affini.

Julius van den Berg was om iets voor 13.00 uur de eerste renner die een poging waagde om weg te rijden en slaagde direct in zijn opzet. Van den Berg, die zaterdag op de ‘Alto de Amerongse’ de bergtrui veroverde, kreeg met Jan Bakelants, Thomas De Gendt, José Herrada, Mikel Utturia, Ander Okamika en Pau Miquel zes vluchtmakkers mee. Snel werd al duidelijk dat het peloton geen zin had om ze een grote voorsprong cadeau te doen; meer dan drie minuten is de marge voor Van den Berg en co nooit geweest. Michael Woods kwam tijdens de etappe ten val en moest de ronde met een hersenschudding verlaten. De Canadese kopman van Israel Premier-Tech won in het verleden al twee keer een etappe.

Net als zaterdag maakte het peloton vaart richting de bergsprint, maar gelukkig voor Van den Berg wist hij samen met zijn metgezellen vooruit te blijven. Op de Rijzendeweg bij Hoogerheide snoepte De Gendt hem echter de twee punten af, waardoor de renner van EF het moest doen met slechts één puntje. Heel veel maakte dat niet uit: Van den Berg blijft leider in het bergklassement met een totaal van drie punten en mag dinsdag de Vuelta weer hervatten in het wit met blauwe bollen. Voor Van den Berg was het sowieso al een mooie en bijzondere dag, want hij reed daarna nog door zijn woonplaats Roosendaal.

Niets stond een massasprint meer in de weg toen de kopgroep op veertien kilometer van het einde werd gegrepen. De hele dag verdeelden de ploegen BORA-hansgrohe, Trek-Segafredo en Alpecin-Fenix de kopbeurten in het peloton om het in Breda op een sprint aan te laten komen. Mike Teunissen mengde zich niet in de debatten en deed een paar kilometer voor het einde zijn laatste kopbeurt, een voorteken dat de leiderstrui van schouder ging wisselen.

Danny van Poppel speelde opnieuw een belangrijke rol in de slotkilometer. Op het juiste moment zette hij zijn kopman af, die het net als zaterdag in Utrecht af wist te maken. Pedersen en McLay hadden het nakijken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over de Vuelta, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video’s en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Rittenschema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deelnemers

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Etappe-uitslag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Klassementen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Mike Teunissen in de rode leiderstrui. © ANP