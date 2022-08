Soler maakt solo af in Bilbao, Roglic staat leiderstrui af aan Fransman Molard

Bij de tweede beklimming van de Alto del Vivero vond de iets eerder nog wankelende Soler zijn tweede leven. Hij liet de ontsnapte Jake Stewart staan en kwam alleen boven. Zijn voorsprong op de jagende achtervolgers was echter niet heel ruim, waardoor het in de slotfase spannend bleef. Uiteindelijk keken zij in de slotkilometer te veel naar elkaar, wat Soler de kans gaf om zijn soloactie succesvol af te ronden. Daryl Impey kwam 4 seconden later als tweede over de streep en snoepte daarmee belangrijke bonificatieseconden weg bij Wright. Daardoor werd Molard met een minimaal gat van 2 tellen de nieuwe leider in de Vuelta. De voorsprong op Roglic bedraagt dik 4 minuten.



De favorieten voor de eindzege in de Ronde van Spanje besloten hun benen in de slotfase stil te houden. Zij hebben hun pijlen al gericht op morgen, als het peloton naar Cantabrië trekt voor de eerste bergetappe met finish bergop.