Thymen Arensman boekt met fraaie ritwinst in koninginnenrit Vuelta mooiste zege uit loopbaan

Thymen Arensman heeft de koninginnenrit in de Vuelta a España gewonnen. De 22-jarige renner van DSM maakte deel uit van een grote kopgroep en wist op de loodzware slotklim naar Sierra Nevada als enige de klassementsmannen voor te blijven. Het is voor Arensman zijn eerste zege in een grote ronde.

De koninginnenrit begon uiterst teleurstellend voor een andere Nederlander, namelijk Wilco Kelderman. Al vroeg in de rit kwam hij ten val en was hij op achtervolgen aangewezen. Gelukkig voor hem kon hij zijn weg vervolgen, zij het gehavend. Voor Domenico Pozzovivo zat de Vuelta er na een val op hetzelfde moment er wel op.



Ondertussen was er een grote kopgroep weggereden met daarbij twee Nederlanders: Sam Oomen (ploeggenoot van Primoz Roglic) en Arensman, op de elfde plek de best geplaatste renner in de kopgroep van 29. Ook erkende klassementsmannen als Jai Hindley (13de), Louis Meintjes (14de), David de la Cruz (16de), Richard Carapaz (17de) en Rigoberto Uran (18de) schoven mee om een gooi te doen naar ritwinst of om een sprongetje te maken in het klassement. De grote groep kreeg bijna een voorsprong van zeven minuten, maar toen vond de ploeg van Ben O’Connor het welletjes: AG2R-Citroën nestelde zich om kop om de tiende plek van de Australiër te verdedigen. De voorsprong liep terug.

Jumbo-Visma bepaalt tempo

Jay Vine waagde op de voorlaatste klim de sprong naar eenzame aanvaller Lawson Craddock, die lange tijd voor de groep reed. Vine sprokkelde tien bergpunten mee en deed een zaak in het bergklassement, net als Mads Pedersen even daarvoor zeventien punten pakte bij de tussensprint en opnieuw goede zaken deed in het puntenklassement. In het peloton gebeurde er op de voorlaatste klim Alto del Purche van eerste categorie overigens niets.



Jumbo-Visma nam aan de voet van de 22,3 kilometer lange slotklim wel het heft in handen. Stuk voor stuk zorgden de renners van de Nederlandse formatie ervoor dat er van de favorietengroep weinig overbleef. Alleen de allerbeste klassementsmannen konden nog volgen. Het waren Miguel Angel Lopez en Enric Mas die als eerste favorieten versnelden. Evenepoel en Roglic hadden geen antwoord klaar en moesten in de achtervolging. Lange tijd schommelde de voorsprong van Lopez en Mas zo rond de dertig seconden.

Aanval van Arensman

Ondertussen maakte Arensman jacht op de eenzame Soler, die aan de voet van de klim was weggereden. Binnen een mum van tijd had Arensman het gat gedicht en mocht hij hardop dromen van zijn allereerste ritwinst in een grote ronde. Stuk voor stuk werden de achtervolgers ingerekend, maar Arensman bleef buiten schot. Na 4 uur en 17 minuten mocht hij als eerste Nederlander in deze Vuelta zijn handen in de lucht steken. Danny van Poppel en Kelderman waren er met tweede plaatsen al dicht bij, maar Arensman wist het klusje wel te klaren.

Primoz Roglic pakte in de laatste kilometer nog vijftien seconden tijdwinst op Remco Evenepoel, die op 1.59 minuut van Arensman als tiende de streep passeerde. Lopez en Mas finishten daar nog voor en deden nog betere zaken in het klassement, al blijft Evenepoel ruimschoots aan de leiding staan in het klassement en hervat hij dinsdag de Vuelta met een voorsprong van 1.34 minuut op de Sloveen. Arensman maakt een sprong in het klassement en staat nu negende. Kelderman bewandelt het omgekeerde pad.

Bekijk hieronder de daguitslag.

Volledig scherm Het profiel van de vijftiende etappe in de Vuelta. © La Vuelta

