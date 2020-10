Uitslag herzien, Roglic pakt naast derde ritzege óók de leiderstrui terug

Daarna besloot Deceuninck-Quick Step, in dienst van onder anderen de gisteren gedeclasseerde Sam Bennett, dat het welletjes was geweest. Samen met Mitchelton-Scott namen zij het heft in handen en zo liep het verschil met rasse schreden terug. Bovenop de enige gecategoriseerde klim van de dag was van de voorsprong van Ligthart en Molenaar nog maar vier minuten over. Op de Alto de San Cipriano had Bennett het bovendien meteen zwaar, hij zou geen rol van betekenis meer gaan spelen.



De kopgroep verweerde zich met name door de kopbeurten van Lotto Soudal-renner Van Moer nog kranig, maar moest met ruim 15 kilometer te fietsen zijn meerdere erkennen in het aanstormende peloton. Het werd chaotischer in de grote groep, iedereen wilde immers vooraan aan de venijnige finale beginnen. Rémi Cavagna had andere plannen, maar ook zijn late uitvalspoging werd onschadelijk gemaakt. Op de aanval van Roglic in de slotkilometer had niemand meer een antwoord.