Van Poppel weer top 6: 'Vorm is er, we lieten ons wegduwen'

Na een zesde plaats in de derde etappe, een tweede plek in de zesde rit en een derde plaats in de achtste etappe, passeerde Van Poppel in Bermillo de Sayago de finish in de tiende rit als zesde.



,,De ploeg deed supergoed werk, maar we lieten ons wegduwen. Daarmee was onze kans om te sprinten voor de overwinning verkeken'', zei Van Poppel na afloop. ,,Ik voelde me goed en kwam in de sprint voor mijn gevoel nog sterk opzetten. De prijzen waren toen al verdeeld. De vorm is er, maar het moet een keer goed vallen. Ik vertrouw er op dat dat gebeurt.''