Vluchter Cort Nielsen blijft Roglic net voor, Jumbo-kopman pakt wel rode trui

Magnus Cort Nielsen heeft de zesde etappe van de Vuelta gewonnen. De Deen van Education First zat samen in een groepje vluchters met onder anderen Bert-Jan Lindeman en Jetse Bol. Cort Nielsen bleef in de laatste meters in een stevige klim de aanstormende Primoz Roglic net voor. De Sloveen, kopman van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma, veroverde wel de leiderstrui.

Pas na een uur koers kwam de definitieve ontsnapping tot stand. Bert-Jan Lindeman, Jetse Bol, Joan Bou, Magnus Cort Nielsen en Ryan Gibbons wisten zich af te zonderen van het peloton. Het vijftal reed een voorsprong van zeven minuten bij elkaar, maar toen ging Team BikeExchange zich met de zaken bemoeien. De Australische WorldTour-formatie reed in dienst van Michael Matthews, die z’n zinnen had gezet op de ritzege.

Plots draaide ook Ineos Grenadiers de gashendel volledig open. Het peloton brak in meerdere stukken, onder andere rodetruidrager Kenny Elissonde liet zich verrassen in het waaiergevecht. Maar daarna keerde de rust terug in het peloton.

Op de slothelling spatte de boel volledig uit elkaar, zowel voorin als in het peloton. Cort Nielsen had nog de meeste lucht en bleef net uit de greep van de achtervolgers. Primoz Roglic sprintte naar de tweede plek en nam de rode leiderstrui over van Elissonde. In het klassement heeft Roglic 25 seconden voorsprong op de Spanjaard Enric Mas. De Colombiaan Miguel Angel Lopez is op 36 seconden derde.

,,Ik wist dat het op de laatste kilometer heel moeilijk zou worden”, reageerde Nielsen. ,,Ik voelde dat Roglic er aan kwam en met alles wat ik in me heb ben ik erin geslaagd hem achter me te houden. Dat geeft een ongelooflijk goed gevoel. Ik ben blij dat ik ook heb bewezen op dit terrein een wedstrijd te kunnen winnen, hoe moeilijk het ook was. We hadden op een gegeven moment met de kopgroep een mooie voorsprong, maar het werd minder en minder. Gelukkig was het voor mij net genoeg.”

Roglic vond het geen punt dat de dagprijs aan hem voorbij ging. “Magnus was sterk, had goede benen en verdiende de zege”, aldus de kopman van Jumbo-Visma. “Het ging mij er bovendien niet zo zeer om als eerste boven te zijn. Mijn voornaamste doel was de positie in het klassement versterken en gezond te blijven. Dat is allemaal gelukt. Maar de koers is nog lang. Er valt nog niets zinnigs te zeggen over mijn kansen op de eindoverwinning.”

De rit ging van Requena naar Alto de la Montaña de Cullera over bijna 160 kilometer.

