Voorbeschouwing Vuelta etappe 5 | Eerste heuveletappe op het programma

In de vijfde etappe van de Vuelta raast het peloton over de wegen van het Baskenland. De start is in Irún en na 187,2 kilometer komen de renners aan in Bilbao. Irún was in 2020 nog de startplaats van de Vuelta, doordat Utrecht de start van de wielerronde niet kon organiseren wegens de coronaperikelen. Deze heuveletappe kent vijf beklimmingen, maar de laatste kilometers zijn relatief vlak.