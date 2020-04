Vuelta-start in Utrecht in 2020 definitief van de baan

De start van de Vuelta dit jaar in Utrecht, met etappes in Den Bosch en Breda, is definitief van de baan. Dat meldt de organisatie. Utrecht mikt nu op 2022.

Koersdirecteur Javier Guillén sloot eerder deze maand al niet uit dat de Ronde van Spanje dit jaar niet in Utrecht zou starten. Als gevolg van de verplaatsing van de Tour de France van juli naar eind augustus/september werd de Vuelta al naar november verschoven. De Vuelta-start in Utrecht en Noord-Brabant stond aanvankelijk gepland voor 14, 15 en 16 augustus. Tussen de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje zou dan eerst nog de Giro d’Italia (Ronde van Italië) plaatsvinden. Ook vanuit Utrecht klonken toen meteen geluiden om de start van de Vuelta in Nederland te verplaatsten naar 2022.

Quote We waren er helemaal klaar voor Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht

Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, zegt namens de drie steden en twee provincies (Utrecht, Noord-Brabant) dat er sprake is van grote teleurstelling: ,,Wat keken we er met z’n allen naar uit om een Spaans fiësta te vieren in alle 34 doorkomstgemeenten deze zomer. We waren er helemaal klaar voor. Maandenlang hebben we met ontzettend veel partners, organisaties, bedrijven, kennisinstellingen, overheden, vrijwilligers en collega’s gewerkt aan een onvergetelijke start van de 75e editie van La Vuelta in Nederland. Het verschuiven van de drie etappes naar het najaar blijkt technisch niet haalbaar en we hebben geconcludeerd dat er te veel onzekerheid is. Ook rond de ontwikkeling van het coronavirus. Een enorme teleurstelling, maar uiteraard staat de volksgezondheid altijd voorop.”

Martijn van Hulsteijn, projectdirecteur van La Vuelta Holanda, sluit zich daarbij aan: ,,We hebben met alle partijen om de tafel gezeten om uit te zoeken of de start in het najaar zou lukken, maar het bleek een te lastige opdracht. Het verplaatsen van drie etappes, op drie dagen met start en finishplaatsen op diverse plekken bleek een brug te ver. Zo hadden we bijvoorbeeld niet de beschikking over de Jaarbeurs, een onmisbare schakel in de hele organisatie. Daarnaast zijn in het najaar veel wegwerkzaamheden rondom de 34 doorkomstgemeenten. De impact zou te groot zijn. Nog los van de wenselijkheid en onzekerheid in deze coronatijd.”

Vuelta-directeur

De organisatie van de Ronde van Spanje zou graag zien dat de start van het evenement nu in 2022 in Nederland plaatsvindt. ,,Wij wilden niets liever dan een start in Nederland en zijn dan ook teleurgesteld dat het vanwege deze vervelende omstandigheden niet door kan gaan”, zegt directeur Javier Guillén. ,,We zijn diep onder de indruk geraakt van de organisatie in Nederland en hopen dan ook vurig dat we in 2022 door kunnen gaan met elkaar. We gaan deze optie nu samen onderzoeken.”