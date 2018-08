Wie de Vuelta niet zal winnen

En toen, na een dag lang wikken, wegen, twijfelen, peinzen, optellen, vermenig­vuldigen, wegstrepen, heroverwegen, ­reflecteren, mediteren, filosoferen en bespiegelen, wist ik het niet meer.



De letters van de namen van de startlijst van de Vuelta a España dansten over mijn scherm. Ik snapte er net zo veel van als van de snaartheorie of de handleiding van de stofzuiger.



Echt, je kunt geen zinnig woord zeggen over wie deze Vuelta wint. De organisatie weet het zelf trouwens ook niet. Ze hebben rugnummer 1 maar uitgedeeld aan Vincenzo Nibali, ook al won die ­de Ronde vorig jaar helemaal niet. Misschien wel ter ere van zijn Vueltazege in 2010, misschien vanwege die ene verschroeiende demarrage in 2015 – al gaat die eer voor de helft naar zijn ploegleider, die het gaspedaal indrukte toen Nibali zich had vastgeklonken aan de auto.



Maar welk rugnummer ze de Haai ook geven: hij wint deze Vuelta niet. Dat hij aan de start staat is al een klein wonder: een paar weken geleden lag hij nog met een gebroken rugvin tussen een paar smurfen op Alpe d’Huez.