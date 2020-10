Winnaar Ackermann na tumultueuze sprint: ‘Moeten voor elkaar zorgen’

,,Ik had niet verwacht hier te winnen, want Sam Bennett kwam voor me over de streep”, zei Ackermann in het flashinterview .

Na veel overleg en discussie werd Bennett dedeclasseerd en ging de dagzege naar Ackermann. De 26-jarige Duitser begrijpt dat: ,,Na alle valpartijen van de laatste weken moeten we voor elkaar zorgen. Als er geen gat is om in te duiken, moeten we stoppen. Het spijt me voor Sam, maar ik begrijp volledig dat we op een veiligere manier moeten rijden.”



Voor Ackermann persoonlijk komt het dagsucces op een mooi moment. Vorig jaar won hij al twee etappes in de Giro d’Italia, maar dit seizoen ontbrak nog die grote zege. ,,Ik ben heel blij met deze overwinning. Mijn ploeg deed heel de dag geweldig werk en ik ben blij om nu iets terug te geven”, aldus de renner van Bora-hansgrohe. ,,De vorige keer hadden we te veel aandacht voor Deceuninck-Quick Step. Dus deze keer deden we ons eigen ding en ik ben heel, heel blij hoe we dat hebben gedaan. Ik was heel teleurgesteld de vorige keer. We hadden zo veel pech de laatste weken en nu maken we het wél af.”