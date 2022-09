Zestiende etappe Vuelta | Sprinters azen op dagsucces, wat kan Danny van Poppel?

De rit over ruim 189 kilometer van Sanlúcar de Barrameda naar Tomares is voor de snelle mannen de laatste kans op dagsucces voor de slotrit in Madrid. Dus zullen de ploegen van sprinters als Mads Pedersen, Kaden Groves en Tim Merlier vroege vluchters waarschijnlijk weinig ruimte geven.

En wat doet BORA-hansgrohe? Het team heeft met Pascal Ackermann een pure sprinter in de gelederen. De Duitser eindigde al drie keer in de top tien (met een derde plaats in de dertiende rit als beste resultaat), maar misschien ligt de finale ploeggenoot Van Poppel wel beter. De Nederlander kwam in de elfde etappe net tekort: hij eindigde als tweede achter Groves. Is het in Tomares wel raak?