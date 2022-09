Zware val Primoz Roglic in spectaculair slot zestiende Vuelta-etappe: ‘Hopen dat de schade meevalt’

Met videoAlles ging voor Jumbo-Visma volgens plan in de zestiende etappe van de Vuelta, tot de laatste kilometers. Primoz Roglic ontsnapte aan Remco Evenepoel, die een lekke band had en niet kon volgen. In de sprint ging de Sloveen echter hard tegen het asfalt.

Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van Roglic zijn. ,,Hij is geblesseerd, zoveel is wel duidelijk", verklaart ploegleider Addy Engels op de site van Jumbo-Visma ,,We moeten hopen dat de schade meevalt en dat hij zijn strijd kan vervolgen. De acht seconden tijdwinst zijn de verwondingen aan zijn lichaam natuurlijk niet waard, maar dat is achteraf natuurlijk een koe in de kont kijken”

De 32-jarige Roglic boekte acht seconden winst op Evenepoel omdat hij de tijd van de kopgroep achter zijn kreeg, terwijl de Belgische leider de tijd van het peloton zal krijgen. Evenepoel had namelijk de lekke band binnen de laatste 3 kilometer. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl heeft nog 1 minuut en 26 seconden voorsprong over in het algemeen klassement.

Het was een onverwacht chaotische finale na een extreem rustige etappe. Na de rustdag van gisteren stond de rit van 189,4 kilometer naar Tomares op het programma. Alleen de Spanjaarden Ander Okamika en Luis Angel Maté wisten te ontsnappen, maar kregen niet meer dan drie minuten voorsprong van het peloton. Daar waren het de mannen van Cofidis en Trek-Segafredo die het tempo bepaalden om hun sprinters Coquard en Pedersen een kans te geven op de ritzege.

De vluchters werden op 13 kilometer van de streep ingerekend, waarna een heuvelachtige en vooral hectische finale met veel bochten begon. Op het laatste heuveltje voor de finish besloot Roglic namelijk voor spektakel te zorgen. De renner van Jumbo-Visma heeft in deze laatste week nog anderhalve minuut goed te maken op Evenepoel, en zag dat de rode trui niet voorin het peloton zat. Dat bleek uiteindelijk vanwege een lekke band.

Roglic kreeg vier sprinters met zich mee, die profiteerden van het harde werk van de kopman. Mads Pedersen was daarin sterker dan Pascal Ackermann en Danny van Poppel. Door een lichte botsing tussen Roglic en Fred Wright smakte de kopman van Jumbo-Visma hard tegen het asfalt.

,,We hadden vooraf een plan uitgestippeld om in de slotfase van deze etappe iets op poten te zetten”, lichtte ploegleider Addy Engels toe. ,,We wisten dat dit slot op het lijf geschreven was van Primoz. In eerste instantie mikten we op de etappewinst, maar de daarbij behorende tijdwinst was ons net zoveel waard. Het plan liep naar wens, totdat Primoz in de laatste meters geconfronteerd werd met een dosis pure pech.”

Voor Van Poppel is het de negende keer dit jaar dat hij in de top 10 eindigt in een etappe van een grote ronde. Hij won er echter geen. Voor Pedersen is het zijn tweede ritzege deze Vuelta.

‘Ik wist dat Roglic het zou proberen’

,,Ik ben blij dat die regel bestaat, de laatste 4 of 5 kilometer had ik best wat angst”, zei Evenepoel, die concurrent Roglic op ruim 2,5 kilometer van de finish met vier sprinters achter zich aan weg zag fietsen uit het peloton. Dat kopgroepje kwam 8 seconden eerder over de finish dan het peloton, zodat Evenepoel iets van zijn ruime voorsprong in het klassement verloor.

Roglic ging in de sprint hard onderuit en liep flink wat verwondingen op. ,,Ik hoop dat hij oké is en woensdag gewoon weer van start kan gaan. Dit gun je niemand, hij heeft weinig geluk dit jaar”, zei Evenepoel, die niet helemaal verrast was door de ontsnappingspoging van Roglic tegen het einde van de race. ,,Hij is zeer explosief en kan dat. Ik wist dat hij het zou proberen.”

De etappes van donderdag en zaterdag bevatten meerdere klimmen. Dat zijn voor Roglic en nummer drie Enric Mas uit Spanje de belangrijkste momenten om het Evenepoel op weg naar de eindzege moeilijk te maken.

Volledig scherm Op het eerste gezicht lijken het vooral veel schaafwonden bij Roglic. © photo: Cor Vos

De rit over ruim 189 kilometer van Sanlúcar de Barrameda naar Tomares is voor de snelle mannen de laatste kans op dagsucces voor de slotrit in Madrid. Dus zullen de ploegen van sprinters als Mads Pedersen, Danny van Poppel, Kaden Groves en Tim Merlier vroege vluchters waarschijnlijk weinig ruimte geven.

Van Poppel kwam in de elfde etappe net tekort: hij eindigde als tweede achter Groves. Is het in Tomares wel raak?

Volledig scherm Danny van Poppel. © photo: Cor Vos

Volledig scherm Profiel zestiende etappe. © La Vuelta

Klassementen

Rittenschema

Wielerspel!

Deelnemers

