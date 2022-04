17.000 nieuwe agenten nodig: dit doet de politieacademie om sneller te leveren

Het doel van de politieacademie is om ieder jaar steeds meer studenten aan te nemen. ,,We hebben nu vier instroommomenten per jaar.’’ Nu kunnen agenten in de dop bijvoorbeeld in januari 2023 instromen voor de niveau-4-opleiding. ,,Het uiteindelijke doel is om ook meer studenten aan te nemen en deze gelijktijdig over het jaar te verdelen.’’



En deze groei is ook precies het doel van de politie. ,,Nu werkt de inkorting van de opleiding maar één keer. Dat is het moment waarop de studenten van de driejarige opleiding én de tweejarige opleiding tegelijkertijd klaar zijn’’, legt Mensink uit. ,, Later trekt dit voordeel weer recht, want als er 2000 studenten binnenkomen, dan studeren er twee jaar later ook maximaal 2000 studenten af. Het maakt dan niet uit of ze er een jaar langer over doen.’’



Bij de politieacademie ligt de focus dus ook vooral op de kwaliteit van de opleiding en niet op de kwantiteit. ,,Op de korte termijn kan de politieacademie het tekort ook niet volledig oplossen. Daar gaat tijd overheen.’’