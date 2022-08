Aardbeien Drive In van Arnold en Inge was zó’n succes dat dranghekken en verkeersleider nodig waren

Salaris Robert staat onder bewind: ‘Ik krijg 50 euro per week voor eten en drinken’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Robert (40) werkt 6 uur in de week als vrijwilliger in de ouderenzorg en zit in de bijstand. Hij heeft gesolliciteerd voor werk in de ouderenzorg.

20 augustus