Bas (38) had een goede baan, maar wandeltocht veranderde zijn leven: ‘Ik wil genieten van elke dag’

Een kleine tien jaar geleden gooide hij het roer om. Sindsdien is het leven voor Bas Lievens één grote ontdekkingstocht. De Zeeuwse Yogaschool in Middelburg, waarvan hij sinds een jaar mede-eigenaar is, is zijn jongste bestemming maar zeker niet zijn laatste.

Je groeide op in het Zeeuwse IJzendijke. Wat voor toekomst zag je voor je?

,,Daar was ik niet echt mee bezig. Ik leefde mijn leven, ging mee in de flow van naar school gaan en je diploma halen. Ik dacht nog niet zozeer na over wie ik was en wat ik uiteindelijk wilde worden. Zo ging het ook bij mijn studiekeuze. Ik hoorde van bedrijfskunde, dat leek me wel interessant, dus dat ging ik maar doen. Tijdens mijn studententijd in Nijmegen was ik een enorme feestbeest. Het was altijd leve de lol en de studie kwam er een beetje achteraan. Met hangen en wurgen heb ik die uiteindelijk gehaald, maar ik leefde echt van dag tot dag.”