Boerenmeid Marja werd één van de eerste politievrouwen in Rotterdam: ‘Kom voor jezelf op’

Iemand moet het doen Silvester werkt met tbs’ers: ‘Wat je eigenlijk doet is deze mannen opnieuw opvoeden’

Werk kan niet altijd leuk zijn, maar waarom kiezen mensen voor het vak van ‘putjesschepper’, deurwaarder of overledenenverzorger? In deze reeks vertellen Nederlanders met zo’n baan over hun werk, waarom ze ervoor kozen en wat het zo interessant maakt. Vandaag: Silvester (38) begeleider van tbs-gestelden in een forensisch psychiatrisch centrum van Fivoor in Zuid-Holland.

13 september