Bosje blommen bij je thuis? Verkoop aan de deur is helemaal niet ouderwets (en eigenlijk wel slim!)

Zicht op de dood Toen jongetje (7) overleed, kocht Bertus schild en zwaard voor bij de kist: ‘Hij moest als ridder begraven worden’

Alles wat met de dood te maken heeft, is zijn werk geweest. Bertus Kostwinder uit Gouda (66) weet niet hoe hij zijn werk in één woord moet vatten. Hij werkte als beheerder van het mortuarium en als obductie-assistent, was docent op de politieschool en begeleidt nog altijd uitvaarten.