Boutique fitness is booming business: ‘Mensen betalen graag voor extra begeleiding tijdens het sporten’

Salaris Joep werkt bij een webshop: ‘Toen ik hier sollici­teer­de zou ik minder gaan verdienen’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Joep (39) werkt 32 uur in de week als allround webshop medewerker. Hij beantwoordt telefoontjes, e-mails en springt bij in het magazijn als het nodig is.

3 september