Chris (36) is lekdetective: ‘Gaaf als het jou wel lukt om een lek op te sporen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Chris Verweij (36) is lekdetective bij landelijk schadeherstelregisseur MainPlus.

Lekdetective, dat klinkt spannend. Is dit echt je officiële functietitel?

,,MainPlus is gespecialiseerd in schadeherstel, lekdetectie is daar een onderdeel van. De specialisten die dit werk doen, sporen lekkages op. Dus we zijn wel een soort detectives ja. Maar, heel eerlijk: ‘lekdetective’ klinkt natuurlijk een stuk spannender en is pakkender dan technisch adviseur.”



Wat doet een lekdetective precies?

,,Die spoort met slimme meetapparatuur een lek op, zonder dat daar een badkamer of plafond voor opengehakt hoeft te worden. We gaan bijvoorbeeld met een endoscoop, een kabel van een paar meter met camera, de muur in op zoek naar de lekkage. Soms lekt het onder een ligbad, achter een toilet of onder de douchebak. Daar kun je niet makkelijk bij, maar wel met een endoscoop. Of we gebruiken een warmtecamera die op afstand kan zien waar temperatuurverschillen in de wand zitten. Daar waar een actieve vochtvlek in de muur zit is het kouder. Zo kun je natte plekken achter een wand heel precies opsporen.”



Op welk moment worden jullie ingeschakeld?

,,Vaak hebben mensen al schade, zoals optrekkend vocht in de muur of een houten vloer die is kromgetrokken. Dan worden wij ingeschakeld om te kijken waar het lek precies zit. Maar mensen bellen ons ook als het ineens gaat lekken bij regen of stormachtig weer. Of als ze de cv-installatie steeds moeten bijvullen, maar verder geen schade hebben.”



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat maakt het werk zo leuk?

,,Er zijn zoveel verschillende type woningen en overal is water dat kan gaan lekken. Meestal zit het niet goed in de badkamer, maar ook elke badkamer zit weer anders in elkaar. Dat maakt het zo interessant.”



Zijn er ook kanten aan het werk die je minder leuk vindt?

,,Sommige mensen zeggen alleen gedag als je binnenkomt, anderen staan er heel de tijd met hun neus bovenop. Of je hebt iemand tegenover je die het beter denkt te weten dan jij. Daar leer je mee omgaan, maar het is af en toe best vervelend. Het is wel belangrijk dat je de klant altijd zijn verhaal laat doen, in de eerste vijf minuten kom je zoveel te weten over het probleem. Dat kan heel nuttig zijn. Luisteren is ontzettend belangrijk.”



Waar krijg je energie van?

,,In Nijmegen was een groot appartementencomplex met daaronder een parkeergarage gerealiseerd. Maar bij elke regenbui ging het in de garage lekken. Niemand had nog kunnen ontdekken waar de lekkage zat, tot wanhoop van de VVE. Het is ons toen wel gelukt. Dat geeft zoveel energie als jij er als lekdetective wel in slaagt om het lek op te sporen.”



Quote Niemand had nog kunnen ontdekken waar de lekkage zat, tot wanhoop van de VVE

Voor mensen die enthousiast zijn geworden: hoe word je lekdetective?

,,De basiseis is dat je handig bent en uit het loodgietersvak komt. Maar wij zoeken wel mensen die al ervaring hebben met lekkages. Wij zijn niet heel anders dan andere lekspecialisten, maar wat ons uniek maakt is de vijftig jaar praktijkervaring die we met z’n drieën bij elkaar opgeteld hebben. Het is dus belangrijk als je al heel wat meters hebt gemaakt, want we hebben een bepaalde kwaliteit hoog te houden. Je wil voorkomen dat je ernaast zit met je metingen. Ik zie ze wel eens rondlopen, van die cowboys die makkelijk geld proberen te verdienen in de lekdetectie. Ze komen dan met goedkope spullen aanzetten maar kunnen daarmee geen nauwkeurige metingen doen en veroorzaken alsnog onnodige schade.”



Het duurt nog even, maar wil je dit werk tot je pensioen blijven doen?

,,Dat je er een goed belegde boterham mee verdient is natuurlijk fijn, maar de energie die ik van het werk krijg, is onbetaalbaar. Als je eenmaal in het vak zit, wil je niet meer anders. Dat heb ik ook, ik blijf nog wel even dus.”



Specialist worden op het gebied van lekkages?

Je kunt collega worden van Chris. Bij MainPlus hebben ze een vacature openstaan voor de functie van Meettechnicus in het Lekdetectie-team.



Kom je uit het loodgietersvak en wil je meer allround aan de slag? Dan kun je kiezen uit veel verschillende banen. Zo worden er veel allround loodgieters gevraagd, maar ook servicemonteurs, installatiemonteurs en reparatiespecialisten. Op Nationale Vacaturebank vind je relevante vacatures bij jou in de regio.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.