‘Circusartiest? Dat is geen beroep’ Toch ging Jasmijn voor haar droom en nu treedt ze op in haar eigen stad

,,Als kind was ik druk. Een heel fysiek, constant bewegend meisje. Ik turnde, kunstschaatste en danste. Wat ik dan een half jaar leuk vond en daarna niet meer. Misschien was het toch niet divers of uitdagend genoeg. Maar op mijn zevende vonden mijn ouders Ben en Teunie een korte circuscursus in Stadspolders, bij Okidoki. Eén keer in de week trainen om acrobatiek en jongleren onder de knie te krijgen. Ik was he-le-maal gegrepen door de acrobatiek-onderdelen, waar ik gelukkig aanleg voor bleek te hebben. Jongleren vond ik minder.’’