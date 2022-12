‘De mensen in pak verdienen niet meer dan de jongens op de bouwplaats’

Het zijn drukke tijden in de bouwsector. Door gebrek aan vakmensen en spullen die niet voorradig zijn, lopen projecten steeds verder uit. ,,Het tekort is gigantisch’’, weet Vera van Rossem van Bouwend Nederland. ,,Van timmerlui tot aan metselaars en tegelzetters. Maar ook projectleiders of BIM-modelleurs zijn schaars.’’

Dat komt volgens Van Rossem doordat de bouw een relatief onbekende sector is. ,,Vaak hebben jongeren eigenlijk geen idee wat er allemaal in de bouw gebeurt. In de wegenbouw is dat nog erger. Daar staan vaak bouwhekken om projecten heen of wordt onder de grond gewerkt. Daardoor is het werk minder zichtbaar’’, zegt Van Rossem. ,,Voor je negende vorm je al beelden bij beroepen. Als je dan niet met deze branche in aanraking bent geweest, zal je daar minder snel aan denken als je een vervolgopleiding kiest.’’