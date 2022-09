De NS’ers knokken ervoor, maar 90.000 werknemers krijgen al automatisch prijscompensatie

De 80.000 personeelsleden van de UMC’s krijgen in 2023 ‘minimaal de consumentenprijsindex’ zoals die op Prinsjesdag wordt vastgesteld. In juli was die zogeheten ‘afgeleide CPI’ 12,5 procent. Deze prijscompensatie is afgesproken in de cao die de vakbonden en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) eind 2021 sloten. Maar dat was in een tijd dat de inflatie nog beperkt was. In augustus vorig jaar was die 2,5 procent, een jaar later is die 13,6 procent. Dat had niemand voorzien, zelfs het recordjaar 1975 ( met 10,2 procent inflatie) verbleekt erbij.