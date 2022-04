Deze horecatijgers waren 25 jaar hét gezicht van bekende restaurants, nu verkopen ze alles

video Gevluchte Oekraïense tweeling­broers Ravill en Emir (16) werken nu al in Nunspeet: ‘Willen nuttig zijn’

De tweelingbroers Ravill en Emir (16) vluchtten halsoverkop voor de oorlog in Oekraïne en lieten hun ouders en vrienden vertwijfeld achter. Nu wonen ze in Nunspeet en werken ze in een magazijn. ,,Niksdoen vinden we vermoeiend.”

17 maart