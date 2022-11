Deze simpele oefening leert je creatiever denken

Oké, waar is die stomme oplader van die stomme tablet? Ik rommel in de bureaula waarin al mijn kabels door elkaar liggen. Ik moest maar eens zo’n dure kabelorganiser kopen ofzo. ,,Waarom gebruik je niet van die grote papierklemmen om ze aan de zijkant van je bureau te klemmen’’, vraagt een vriendin. ,,Of halve wc-rolletjes om ze in op te bergen? Heb je niet een sorteerdoos van schroefjes over?’’ Goh. Tja. Nu je het zegt. Ik heb alleen nog nooit op die manier naar die voorwerpen gekeken.

Daar is zelfs een term voor: ‘functional fixedness’. We zien de functie van een object en wat het kan doen voor ons, maar niet het object zelf. Een wc-rol is om wc-papier omheen te rollen, maar ik zie het niet voor wat het echt is, namelijk een kartonnen koker. Om te bewijzen dat we ons zo kunnen blindstaren, legde Duitse psycholoog Karl Duncker in de jaren veertig mensen een lastig raadsel voor. Ze kregen een boekje lucifers, een kaars en een doosje punaises. Vervolgens moesten ze de kaars aan de muur bevestigen, maar wel zo dat de kaars niet op de grond zou druppen als hij zou branden.

Sommige deelnemers probeerden de kaars met punaises aan de muur vast te maken. Of om hem aan de muur vast te smelten. Zelfs als het lukte, drupte de kaars nog steeds op de grond. De oplossing is om de punaises uit het doosje te gooien, de kaars in het doosje te zetten en vervolgens het doosje met de punaises aan de muur vast te maken.

Kijk naar eigenschappen

Slechts een paar mensen kwamen op dat antwoord. We zien het doosje als iets om de punaises bij elkaar te houden en niet als een mogelijke kaarsenstandaard. Geef je mensen het doosje en de punaises los van elkaar, dan zijn er twee keer zoveel mensen die de oplossing bedenken. Dan is het doosje ineens een vierkant kartonnen houdertje, en niet een middel om punaises te verzamelen.

Wil je creatievere oplossingen verzinnen? Denk dan niet aan waar een object voor bedoeld is, maar kijk alleen naar de eigenschappen. Een post-it plakt, en helpt om kruimels uit je toetsenbord te vissen. Een jampot of mok is een pot en kan pennen, elastiekjes of paperclips bewaren.

Meer weten over psychologie en werk? Lees Chantals boeken Waarom perfectionisten zelden gelukkig zijn, 13 tips tegen perfectionisme (2021) en Ons feilbare denken op het werk (2018).

