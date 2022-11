Diabetes combineren met werk: ‘Fijn als collega’s weten wat ze moeten doen als het misgaat’

Een kantoorbaan met diabetes combineren lukt Rutger Schuil (37), woordvoerder bij PME Pensioenfonds, gelukkig goed - al is hij er wel elke werkdag mee bezig.

,,Sinds augustus vorig jaar weet ik dat ik diabetes type 1 heb. Eerst dacht ik dat het een burn-out was. Want ik was steeds vermoeider geraakt, voelde me niet lekker en kon me slecht concentreren. Het werd zo erg dat ik me ziek meldde. Toen ik daarna in vijf weken tijd 16 kilo was afgevallen, wist ik dat het niet goed zat. Ook had ik continu dorst.

De huisarts kwam er snel achter dat ik diabetes type 1 heb. Na de diagnose moest ik eerst aansterken. Daarna ben ik langzaamaan weer aan het werk gegaan. Gelukkig heb ik geen fysiek beroep en kan ik mijn tijd meestal flexibel indelen. Dat geeft rust en dat maakt het makkelijker om binnen een gezonde bloedsuikerwaarde te blijven.

Als ik een lage bloedsuikerspiegel heb, ga ik zweten, mijn handen gaan trillen en ik krijg slappe benen. Goed op je voeding letten helpt, dat maakt het verloop van je bloedsuikerspiegel iets voorspelbaarder. Maar stress, slecht slapen of een virus kunnen er ook invloed op hebben. Je hebt er nooit helemaal grip op. Uiteindelijk ben ik heel de dag bezig met het meten van mijn waarde via een sensor die ik kan uitlezen met mijn telefoon. Dat doe ik ongeveer om de anderhalf uur.

Schakel BHV’er in

Mijn collega’s reageerden heel goed toen ik vertelde over mijn diagnose. Ze stelden meteen voor om er rekening mee te houden bij de lunch op kantoor, sommige dingen kan ik namelijk niet eten. Mijn manager is ook erg begripvol. Als ik een slechte nacht heb gehad door een te hoge of te lage waarde, dan ben ik ‘s ochtends gebroken. Gelukkig kan ik hem dan appen dat ik wat later begin.