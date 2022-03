Dit bedrijf geeft nieuwe medewerkers een vakantie cadeau

Door de krapte op de arbeidsmarkt worden werkgevers steeds creatiever in hun zoektocht naar nieuw personeel. Zo is er al geadverteerd met een ruimtereis, gratis woonruimte en zelfs een tiny house. Bij distributeur van zonnepanelen Solarclarity mag je op kosten van je nieuwe baas eerst een week op vakantie als je de baan krijgt.

Waar gaat de reis heen?

Maura Stalpers, hr-director bij Solarclarity: ,,Omdat we een aanbieder zijn van zonnepanelen, vinden we duurzaamheid natuurlijk heel belangrijk. De vakantie is dus ook duurzaam. Als je de baan krijgt, ga je met de trein een weekje naar een leuke stad, de zon of naar een andere rustgevende locatie. We verklappen de bestemmingen nog niet, maar we kiezen sowieso iets dat bij iemand past. Daarnaast wordt alles door ons betaald en hoef je er geen dagen voor op te nemen.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen?

,,We zijn een van 250 snelst groeiende bedrijven in Nederland en om te kunnen blijven groeien hebben we de juiste mensen nodig. Maar vanwege de krapte op de arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om aan personeel te komen. Toen dachten we: wat kunnen we doen om op te vallen? En wat past tegelijkertijd bij wie we zijn als bedrijf?

Met leuk zijn val je tegenwoordig als bedrijf helaas niet meer op. Er zijn zoveel aanbieders, kandidaten worden continu benaderd door recruiters. Sommige bedrijven gooien daarom de salarissen steeds verder omhoog. Wij bieden ook een mooi salaris, maar willen niet dat geld de enige motivator is om uiteindelijk voor ons te kiezen. Met de vakantie hopen we in ieder geval de aandacht te krijgen voor alles wat wij te bieden hebben. We proberen het eerst bij drie vacatures en als het goed werkt, breiden we het uit naar andere functies.”

Volledig scherm Maura Stalpers, hr-director van Solarclarity. © Solarclarity

Kwamen jullie eerder wel makkelijk aan personeel?

,,We hebben altijd al vacatures gehad, maar we merken wel dat het aantal sollicitaties de laatste jaren terugloopt. Dat zijn we niet gewend. Wij vinden niks leuker dan werken in de solarsector, nu hopen dat nog meer mensen dat ook gaan vinden.”

Wat is de gedachte achter zo’n vakantie?

,,We zetten ons heel erg in voor een gezonde werkomgeving, dat betekent ook voldoende ruimte geven om uit te rusten. Door nieuwe medewerkers een week op vakantie te laten gaan, zorgen we ervoor dat ze uitgerust aan hun nieuwe functie beginnen. Dat is wel zo fijn, want ze zullen veel nieuwe dingen gaan leren. Er zijn mensen die tussen twee banen vrij kunnen nemen, maar niet iedereen heeft die luxe. Ook zij verdienen een oplaadmoment.”

Word je daar niet een beetje jaloers van?

,,Nee hoor, ik wil gewoon heel graag leuke collega’s vinden. Dat vind ik belangrijker dan een vakantie.”

Loopt het al storm?

,,Veel mensen hebben de campagne al gezien, maar het heeft nog geen extra sollicitaties opgeleverd. We zijn ondertussen ook nog hard bezig kandidaten te vinden voor andere functies, we hebben in totaal 18 vacatures openstaan. Zo zoeken we naast een applicatiebeheerder, sales representative en recruiter ook nog naar een online marketeer en bijvoorbeeld een creditmanager.”

