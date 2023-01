Genieten van het leven zou niet in de wachtstand moeten staan

Waarom zoveel burn-outs? ‘Stress komt vaak voort uit dingen die weinig met werk te maken hebben’

Werkstress krijgen we niet alleen door het werk zelf, blijkt uit onderzoek. Wie is er dan verantwoordelijk voor al het verzuim door mentale problemen zoals burn-outs? En wat is eraan te doen? Psychiater Christiaan Vinkers en timemanagementexpert Björn Deusings leggen het uit.

5 januari