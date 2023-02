Goed voor jezelf zorgen hoeft geen euro te kosten: gratis middeltjes tegen een baaldag

columnPsycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: shop je gelukkig.

‘Heb jij je dag vandaag niet? Koop dan een van onze repen, want je verdient het.’ Ik zag de reclamecampagne staan op de zijkant van een tram. Het was een advertentie van een groot chocolademerk. Zij prijzen tegenwoordig kennelijk niet meer hun repen aan omdat ze lekker zijn, maar omdat ze een ’oplossing’ zouden moeten bieden voor een klotedag. Los je dipje op met snoep. Je begrijpt: de rest van de dag was ik chagrijnig, en dat was met geen chocoladereep te verhelpen.

Het is namelijk niet de eerste keer dat het me opvalt. Het is een trend: producten in de markt zetten als mentale ‘zelfzorg’. Zo vermarkte het speelgoedbedrijf achter die beroemde felgekleurde plastic bouwblokjes hun product al als ‘mindfulness’ (alsof je daar speelgoed voor moet kopen). En recent adverteerde een reisbureau haar reizen naar Scandinavië als therapie tegen stress. Randje burn-out? Koop dan nu snel een ticket! Allemaal omdat het zogenaamd goed zou zijn ‘voor je mentale gezondheid’.

Luxe douchegel

Waarom maak ik me daar druk om? Omdat deze bedrijven doén alsof ze jouw mentale gezondheid ter harte nemen, maar ondertussen vooral uit zijn op je geld. Ook omdat ze daarmee steeds opnieuw een misverstand de wereld in helpen: voel je je even wat minder, dan is dat een probleem. Een probleem dat je moet oplossen door iets te kopen dat je nog niet hebt - een reep, een luxe douchegel, een vakantie, een spa-treatment, een boek, een coaching of een cursus.

Quote Verdriet, stress, frustratie, onzeker­heid: dat je je af en toe zo voelt, dat is geen ’probleem’

Maar helaas: je kunt jezelf niet gelukkig shoppen, wat de reclames ook mogen zeggen. Trap er dus niet in, in die mooie praatjes. Verdriet, stress, frustratie, onzekerheid: dat je je af en toe zo voelt, dat is geen ’probleem’. Deze gevoelens horen erbij, dat is gewoon menselijk. Ze hoeven niet te worden weggeconsumeerd. En zeker niet met dit soort schijnoplossingen!

Heb je een baaldag? Dan kun je beter gaan wandelen in het bos, praten met een vriend, knuffelen met je huisdier, een dutje gaan doen, een kop thee voor jezelf zetten, dansen op je lievelingsmuziek, naar een vakantiefoto kijken, lekker over je problemen mopperen, nadenken over een leuk moment in het verleden, mediteren, sporten, je gedachten opschrijven of iets aardigs doen voor een ander. Of: wachten tot het gevoel vanzelf weer overgaat, dat gebeurt namelijk meestal. Deze dingen werken qua zelfzorg stuk voor stuk veel beter dan naar de winkel rennen voor een stuk chocola - en ze zijn nog goedkoper ook!

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over werk en carrière:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.