Hein (56) is fietsenmaker: ‘Ik ben per toeval in dit vak gerold’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service-engineer, een lab-technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Hein Peters (56) uit Ravenstein. Hij is fietsenmaker bij zijn eigen zaak De Fietsmaker.

Wat doe je precies?

,,Fietsenmakers hebben een breed pakket aan werkzaamheden. Ik verkoop fietsen, ik adviseer mensen in het gebruik van hun fietsen - bijvoorbeeld als ze er verkeerd op zitten - en ik repareer fietsen. Wat ik het meeste doe? Banden vervangen.”

Hoe ben je in het vak gerold?

,,Ik was projectleider in de bouw. Ik werkte op grote projecten, maar toen kwam in 2012 de bouwcrisis. Ik raakte mijn baan kwijt en kwam thuis te zitten. Ik zit niet graag stil, dus besloot om zelfstandig ondernemer te worden. Op deze manier heb ik alles in eigen handen. Dat ik fietsenmaker ben geworden is eigenlijk puur toeval. Ik zocht naar een activiteit waar ruimte was in de markt en wat mij paste. De fietsenwinkel in Ravenstein was toen al een jaar gesloten en dit ambacht leek mij wel wat. Er was alleen één probleem: ik heb een achtergrond in elektrotechniek, niet in het vak fietsenmaker.

Binnen een jaar heb ik mezelf de kneepjes van het vak aangeleerd. Ook had ik toen hulp van de voormalige fietsenmaker van Ravenstein. Soms helpt hij nog mee als het ontzettend druk is. Maar nu kan ik alles zelf. En het mooie is dat mijn achtergrond in de elektrotechniek tegenwoordig ontzettend goed uitkomt. De meeste fietsen die binnen komen zijn e-bikes. Daar kan niet elke fietsenmaker iets mee.”

Dus mensen komen nog wel naar de fietsenmaker?

,,Jazeker, maar het is echt seizoenswerk. In de zomer ren ik de benen onder mijn lijf vandaan, maar in de winter is er nauwelijks werk. In het begin moest ik hier echt aan wennen. Je wil als ondernemer een constante geldstroom generen, maar dat is als fietsenmaker wel lastig. In de winter verkoop ik wat extra opgeknapte tweedehandsfietsen op Marktplaats. Dan komt er toch nog wat geld binnen. En de rest verdien ik in de lente en zomer.”

Hoe ziet je werkdag eruit?

,,Ik werk vijf dagen per week; van dinsdag tot en met zaterdag. Dan werk ik van 09.00 uur tot 18.00 uur. Althans, dat is mijn streven. De fietsen die vandaag binnen komen wil ik het liefst morgen eruit. Als dat niet lukt, dan begin ik een uur eerder of werk ik wat langer door.

Ik werk dus altijd meer dan 40 uur per week. Als alle reparaties erop zitten moet ik nog de administratie doen of de inkoop regelen. Gelukkig helpt mijn vrouw mee met de zaak. Soms huur ik ook mijn neefje in om banden te repareren. Dat scheelt mij weer werk. Zonder zo’n vangnet had ik het als zelfstandig ondernemer nooit kunnen volhouden.”

Zijn er ook minder leuke aspecten aan je werk?

,,Ik mis soms de spanning en de leuke stress van de bouwplaats. Een bandje vervangen is natuurlijk heel simpel. Maar ik heb er vrede mee. Ik kan nu goed mijn rust inplannen en dat is me ontzettend veel waard. Net zoals de dankbaarheid van mensen. Ze komen voor mijn kennis en waarderen het werk wat ik doe. Ik probeer iedereen ook zo persoonlijk mogelijk te behandelen. Dan krijgen ze een kopje koffie als de reparatie snel uit te voeren is. Een dergelijke behandeling van klanten staat bij mij op één. Als de mensen gelukkig zijn, dan ben ik dat ook.”

Wil je dit werk tot aan je pensioen doen?

,,Zeker. Ik ben gelukkig met m’n besluit om ondernemer te worden. Ik kan nog tien jaar vooruit. Misschien ga ik mijn zaak uitbreiden, de uitdaging roept wel. Maar alleen als ik dezelfde persoonlijke aandacht voor de klanten kan behouden, zij blijven op de eerste plek staan.”

