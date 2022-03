Hele wereld heeft interesse in dit idee van Marc: ‘Wij zijn de enige ter wereld die dit kunnen’

Duizenden vacatures voor festivals deze zomer: ‘Voor corona hadden we nog een wachtlijst’

De festivaltickets branden bij sommigen al twee jaar in hun broekzak. Nog even geduld, want deze zomer kan het weer. Maar hoe zit het achter de schermen? Bij evenementenorganisator ID&T Groep staan duizenden vacatures open. En niet alleen voor seizoenswerk, want er worden ook veel vaste medewerkers gezocht, meldt branchevereniging VNPF.

16 maart