Henrik sleutelde jaren aan deze app, nu is het een doorslaand succes: ‘Overtreft alle verwachtingen’

Groot tekort aan personeel in kinderop­vang: Jolande werd in een jaar betaald omge­schoold

Jolande Leenheer was tot vorig jaar pr-dame bij een cosmeticabedrijf, sinds maart staat ze tussen de peuters en kleuters bij kindcentrum De Blieken. ,,In mijn vorige baan draaide het vaak om geld en omzet; nu ben ik helemaal blij als een kind voor het eerst op het potje is geweest.”

14 september