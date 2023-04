‘Ik schrijf ’s avonds soms berichten waar ik later van denk: oei, had ik beter niet kunnen doen’

Psycholoog Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert en auteur van het boek Fokking druk . Hij verwondert zich over het moderne werken en geeft elke week tips voor meer geluk en minder stress op je werk. Vandaag: mailen in de avond

’s Avonds mailen, dat is niet gezond. Zeker niet als je er al een hele dag werk op hebt zitten. Je hoofd heeft namelijk ook rust nodig, een paar uur zónder werk. Klopt allemaal, maar helaas: soms kom ik er als ondernemer niet onderuit.

Bijvoorbeeld omdat mijn dag overvol zat met andere activiteiten, en ik pas ’s avonds aan mijn berichten toekom. Of omdat aan het eind van de dag een onvoorziene situatie is ontstaan, die hoognodig voor morgenochtend moet worden opgelost. Hoe ik ook mijn best doe om slim te plannen, ik kan niet voorkomen dat er soms na kantoortijd nog een mailtje of twee afgehandeld moeten worden.

Quote De volgende ochtend zit ik wel mooi met de schade, want dan moet ik met mijn mellow ochtend­hoofd de boel weer repareren

Het moet maar even, denk ik dan, die paar mails. Of: dat ene gevoelige bericht over dat akkefietje, dat echt niet wachten kon. Ook met je principes moet je soms flexibel zijn. Dus moet in de avonduren de laptop weer open. Maar ik ben dan wel vaak nét even wat pinniger in mijn communicatie dan normaal, en kom ’s avonds vaak een stuk scherper uit de hoek. Ik schrijf met mijn avondhoofd soms berichten waar ik de volgende dag van denk: oei, had ik beter niet kunnen doen.

Stress die je overdag hebt opgebouwd

Daar is een verklaring voor. ’s Avonds worden emoties vaak groter. Lichte irritatie wordt al snel boosheid, kleine zorgen een aanleiding voor urenlang slapeloos piekeren. Dat heeft te maken met de stress die gedurende de dag opbouwt. En: met je amygdala, de amandelvormige kern in je hersenen die actief is bij grote emoties. Die wordt overdag flink onder controle gehouden door het verstandige deel van je brein, je prefrontale cortex.

Maar hoe later het wordt, hoe meer die amygdala vrij spel krijgt, en hoe sneller je dus in de paniek- of vechtstand terechtkomt. Logisch dat mijn mailtjes dan meer irritatie bevatten, dat komt door mijn overactieve amygdala!

De volgende ochtend zit ik wel mooi met de schade, want dan moet ik met mijn mellow ochtendhoofd de boel weer repareren - context geven, excuses maken, mijn boosheid afzwakken. Zo erg was het ook weer niet! Daar ben ik meer tijd aan kwijt dan het ’s avonds mailen me heeft opgeleverd.

Ik neem me dus maar voor: ik mail niet meer na achten, zelfs niet als het haast heeft. Zeker niet als het een gevoelige zaak betreft. Mijn avondhoofd mag dan denken dat het een goed idee is, maar mijn ochtendhoofd weet beter.

Thijs Launspach is psycholoog en stressexpert. Hij is auteur van onder meer Je bent al genoeg - Mentaal gezond in een gestoorde wereld (2022), Werk kan ook uit (2020) en Fokking druk (2018).

