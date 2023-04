‘Je kunt je wel voornemen om met de belangrijkste taak te beginnen, maar dan begint de ellende’

Flinke mentale inspanning

Dan begin je vol goede moed te schrijven aan de column die voor vandaag staat gepland, zoek je even op Google hoe je de uitdrukking ‘ten prooi vallen aan’ goed gebruikt, en drie kliks verder zit je pardoes weer een halfuur te verdoen op YouTube. Allemaal heel menselijk: zo’n belangrijke taak kost namelijk vaak flinke mentale inspanning, en dan wordt de neiging je te laten afleiden groter. Maar er is weinig frustrerender dan er aan het eind van de dag achter komen dat net dat éne belangrijke ding niet is gelukt.

Stephen Covey schreef het ooit mooi: ‘the main thing is to keep the main thing the main thing’ - de belangrijkste taak is de belangrijkste dingen belangrijk te houden. Te midden van alle mogelijke afleiders is het zaak om je focus te houden op wat je écht moet doen. Het helpt dan om van tevoren na te denken over je Dagelijkse Absolute Topprioriteit - je DAT, zogezegd.