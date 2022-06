Maartens ode aan vakmensen krijgt duizenden likes op LinkedIn: ‘Mbo lijkt soms niet meer genoeg’

De ondernemer trapt zijn LinkedIn-post af met een anekdote over een klant die zijn ontevredenheid uitte over het uurloon van de mannen die zijn tuin kwamen voorzien van kunstgras. ,,De offerte was gewoon goedgekeurd,” vertelt Maarten. ,,Maar toen ik met de factuur kwam aanzetten, zei de klant in kwestie: ik vind dat ik te veel betaal.”

Advocaat of tuinman?

,,Ik verwees naar de offerte, maar hij bleef bij zijn standpunt. ‘Het lijkt wel alsof er een advocaat in mijn tuin heeft gewerkt’, zo stelde hij gekscherend, waarop ik besloot de discussie met hem aan te gaan. Ik vertelde hem over de jongens in dit vak, die keihard werken, al tien jaar lang, en uitstekend werk leveren. Jongens die ik goed wil betalen omdat ze dat waard zijn. Ook liet ik hem onze bus zien, met daarin 10.000 euro aan spullen. ‘Maar u had het ook zelf kunnen doen meneer’, zo confronteerde ik hem.”



De discussie eindigde leuk en positief, zo benadrukt Maarten – ,,Hij had er niet zo over nagedacht, zei hij, en gaf me gelijk” – maar tegelijkertijd is de woordenwisseling voor hem de druppel. De ondernemer besluit om op LinkedIn op te komen voor vakmensen in ons land, en werken met je handen op de kaart te zetten.

Vakwerk eerste klas

Quote Ik zeg niet dat accoun­tants geen nuttig werk doen, maar vakmensen verdienen minstens zoveel respect en waardering Maarten Kippersluis Of het nou gaat om kunstgras leggen, auto’s repareren of wasmachines maken: vakmensen zijn onmisbaar in onze maatschappij, zo luidt de boodschap van Maarten. ,,Zonder vakmensen lukt het niet om ‘zomaar’ een overkapping te plaatsen, of een uitbouw te verwezenlijken. Dat is vakwerk eersteklas. Deze mensen kunnen het werk van een accountant niet, maar andersom kan een accountant ook hun werk niet. Dat zij werken met hun handen en een praktische opleiding volgden, betekent niet dat zij minder waardering verdienen”, zo stelt Maarten.



Toch lijkt de maatschappij zo ingericht te zijn dat mensen met een kantoorbaan ‘hoger op de ladder’ staan. Onzin, benadrukt Maarten. ,,Wanneer jongeren niet meer met hun handen willen werken – en dat zien we steeds meer – hebben we als maatschappij een heel groot probleem. Begrijp me niet verkeerd: ik zeg niet dat accountants geen nuttig werk doen, maar vakmensen verdienen minstens zoveel respect en waardering. En een eerlijke vergoeding.”

Met je handen werken

In de reacties op zijn post ziet Maarten ‘gelukkig’ dat de meeste mensen het met hem eens zijn. ,,Mijn bericht heeft inmiddels al 700.000 mensen bereikt en meer dan zesduizend likes ontvangen. Dat er zoveel positieve reacties op komen, zegt wat mij betreft genoeg.” De ondernemer hoopt dat zijn boodschap ook jongeren bereikt die overwegen om in de toekomst iets met hun handen te gaan doen. ,,Tegen deze jongeren zou ik willen zeggen dat het geen schande is om met je handen te gaan werken. Een vakman word je alleen als je niet goed kan leren? Nee, een ambacht beoefenen is een keuze.”



Bovendien benadrukt Maarten dat je er goed mee kan verdienen. ,,Vooral als je het ondernemen ook een beetje in je hebt.” De ondernemer vermoedt dat zowel jongeren als hun ouders dit onderschatten. ,,Je hoort zo vaak dat ouders willen dat hun kind minimaal hbo gaat doen. Mbo lijkt soms niet meer genoeg. Maar ook met vakwerk kun je een heel goede boterham verdienen. En terecht.”

Quote Een vakman word je alleen als je ‘niet goed kan leren’? Nee, een ambacht beoefenen is een keuze Maarten Kippersluis

