Medewerker in opleiding nog tot 1 juli 2024 ruimer inzetbaar bij kinderopvang

Het vorige kabinet nam al een tijdelijke maatregel om de organisaties meer capaciteit te bezorgen. Per 1 januari 2022 konden werkgevers voor een periode van zes maanden meer beroepskrachten in opleiding formatief inzetten. Maximaal de helft van het aantal beroepskrachten op een locatie mag momenteel bestaan uit medewerkers in opleiding, in plaats van een derde. Deze versoepeling loopt echter per 1 juli af.