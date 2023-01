Meer lokkertjes voor nieuw personeel? Dit kunnen we verwachten van de arbeidsmarkt in 2023

Hybride werken, personeelstekort in alle sectoren, stijgende salarissen en inflatie waren de grote thema’s van 2022. Wat kunnen we van dit jaar verwachten? Zullen werkgevers genoeg personeel vinden? Blijven de lonen stijgen of lopen werkgevers door de inflatie tegen grenzen van wat ze aan kunnen bieden?

Een van de grote gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt is dat werkzoekenden meer eisen zijn gaan stellen. Ook op het gebied van salaris, ziet Ricardo van Popering, senior director bij recruitmentbureau Robert Half. ,,Zolang er krapte is, zullen werkgevers daar op moeten anticiperen wat beloning betreft. Dat zal dit jaar niet ineens helemaal anders worden.”

Het bureau sprak voor trendonderzoek de Salarisgids 2023 zo’n 300 managers uit de toplaag van Nederlandse bedrijven over hoe hun organisatie naar de arbeidsmarkt kijkt. Het onderzoek laat zien dat ruim 70 procent van de werkgevers zich door de krapte genoodzaakt voelt om nieuw talent een hoger salaris te bieden dan huidige werknemers. 33 procent van de werkgevers maakt zich zorgen over het feit dat ze geen competitief loon kunnen bieden voor het aantrekken van talent. Meer dan de helft van de werkgevers zegt de salarissen uiteindelijk wel gelijk te trekken bij de eerstvolgende opslagronde.

Van Popering ziet ook een toename in het aantal tegenvoorstellen, waarbij een werknemer een hoger salaris krijgt aangeboden om te voorkomen dat hij of zij vertrekt. 39 procent van de managers uit het onderzoek ziet dat dit vaker gebeurt. 30 procent geeft aan dat deze voorstellen noodzakelijk zijn om geen talent te verliezen. ,,Dat heeft natuurlijk wel impact op de loonkosten. Bovendien raakt een salarishuis uit balans als je een aantal mensen een hoger salaris biedt dan anderen met een soortgelijke functie of ervaring. Maar misschien nog wel vervelender: er kunnen ook scheve gezichten ontstaan.”

Andere extra’s

Salaris is niet het enige waarmee je mensen aan kunt trekken of binnenboord kunt houden, zegt Van Popering. ,,We zagen dat bedrijven in 2022 alles uit de kast haalden en met andere extra’s kwamen, dat is dit jaar ook nog steeds slim. Je zou bijvoorbeeld flexibele werkuren en locatieonafhankelijk werken kunnen aanbieden.”

Daar is organisatiepsycholoog Lennard Toma van adviesbureau Peoples het helemaal mee eens. ,,Een mooi salaris bieden is belangrijk, maar mensen zullen weggaan als er geen mogelijkheid is tot hybride werken of als er geen goede balans mogelijk is tussen werk en privé.”

Daarnaast adviseert Toma organisaties om aan de sfeer en verbinding op de werkvloer te blijven werken. ,,Je kunt iemand wel binnen hengelen met mooie voorwaarden, een auto van de zaak, een vakantie, of zelfs een huis, maar als het team waarin diegene gaat werken niet leuk is, lopen mensen vanzelf weer weg. In 2023 is het nog steeds slim om je best te doen om een leuke werkgever te zijn.”

‘Verbindingscrisis’ dreigt

Werk je als bedrijf niet aan verbinding tussen werknemers, dan zullen we daar volgens de organisatiepsycholoog steeds meer gevolgen van merken. Toma waarschuwt voor een ‘verbindingscrisis’. ,,Werkgevers hebben geen idee meer wat mensen thuis aan het doen zijn, nieuwe werknemers bouwen geen band op met de rest van het team. Bedrijven vragen nu met klem of mensen terug naar kantoor willen komen.”

Het probleem is dat we in de afgelopen tijd gehecht zijn geraakt aan onze vrijheid. Dat ligt ook in onze aard, zegt Toma. ,,Nederland scoort hoog op individualiteit. Die hang naar zelf bepalen hoe je werkt is nog groter geworden sinds het thuiswerken vanwege corona.” Maar blijven we ook dit jaar veel thuis werken, dan zullen we steeds meer van elkaar vervreemd raken.

Ook zijn we niet meer gewend om in groepsverband te werken. ,,Ik zie dat heel duidelijk bij de derdejaarsstudenten Ondernemerschap aan wie ik gastcollege geef. Zij zijn veel stiller en minder assertief vergeleken met de groepen aan wie ik hiervoor les gaf. Maar zij waren natuurlijk eerstejaars tijdens de eerste lockdown en deden alles online. Nu moeten ze wennen aan het feit dat ze samen in een collegezaal zitten. Alleen, deze groep moet wel over twee jaar de arbeidsmarkt op waar ze wel van zich zullen moeten laten horen.”

Geef ze ruimte

Het valt Van Popering vooral op dat de jongste generatie werkenden anders tegen werk aankijkt. ,,Ze willen niet leven om te werken, maar werken om te leven. Daarbij moet het werk voldoening geven. Ook willen ze een dag of twee in de week voor zichzelf. Dat geldt ook voor mensen zonder gezin. Ze willen bijvoorbeeld tijd hebben om lekker te gaan sporten of in de moestuin te werken.” Geef ze die ruimte door flexibel om te gaan met hoe en waar er gewerkt wordt, benadrukt Van Popering.

Toma wil werkgevers op het hart drukken om werknemers vooral niet te dwingen om volledig naar kantoor te komen in 2023. ,,Vergelijk het eens met online winkelen. Veel webshops bezorgen binnen een dag. Dat zijn we nu gewend en we willen niet meer terug. Dat is net zo met werken. We willen niet meer fulltime terug naar kantoor. Het is goed om samen te kijken: wat willen we dan wel en hoe gaan we dat organiseren?”

