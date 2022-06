Meer vrouwen in top bedrijfsleven, EU-akkoord na tien jaar stilstand

Vrouwen krijgen meer plaatsen in bestuursraden van beursgenoteerde bedrijven en in uitvoerende functies. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover vanavond na tien jaar volledige stilstand een akkoord bereikt.

,,Een decennium nadat Brussel wetgeving voorstelde is het hoog tijd het glazen plafond te breken”, aldus Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Zij verwacht door de inbreng van vrouwen meer groei en innovatie.

In bestuursraden van grotere bedrijven - het midden- en kleinbedrijf tot 250 personeelsleden valt buiten de richtlijn - moet straks 40 procent vrouw zijn, in uitvoerende en niet-uitvoerende functies samen 33 procent. Nu maken vrouwen maar voor een derde deel uit van bestuursraden, en in uitvoerende functies nog minder, terwijl vrouwen - aldus de Commissie - op dit moment wel aan de haal gaan met 60 procent van de universitaire diploma’s. Dankzij het Parlement moeten de betrokken bedrijven ook nog eens sneller aan hun ‘taks’ zitten: eind juni 2026 in plaats van eind december 2027.

Duw in goede richting

De opkomst van vrouwen in de top van grotere bedrijven zal op alle niveaus gevolgen hebben, verwacht Parlementsonderhandelaarster Lara Wolters (PvdA). Zij voorziet een domino-effect naar andere managementfuncties en meer bewustwording van ongelijke behandeling in loon en loopbaan. ,,Met dit Europese quotum geven we gelijkheid en diversiteit ook op de werkvloer een duw in de goede richting.”

Over het akkoord moet nog worden gestemd in Parlement (plenair) en Raad (lidstaten), daarna is het definitief en hebben de lidstaten nog twee jaar de tijd om het om te zetten in hun nationale wetgeving.

