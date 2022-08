Met een schietapparaat veroveren Tom en Olivier de wollen vloerkleden-markt

Het is hun belangrijkste wapen: de gun. Het apparaat ligt op de kast in hun werkplaats, klaar om mee aan de slag te gaan. Tom richt de gun heel precies op het stuk doek, dat is gespannen op een houten frame. De gun schiet de wol snel en strak in het doek, binnen de uitgezette lijntjes. Als Tom een paar keer heeft geschoten, ontstaat het eerste aaneengesloten stuk wol. Om het hele doek vol te krijgen, moet hij nog de nodige uren met de gun maken. ,,Zo maken we met de hand hoogpolige vloerkleden. Op verzoek kunnen we ontwerpen uitvoeren’’, vertelt Tom.