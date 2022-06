Nergens stijgt de spanning op de arbeidsmarkt zo hard als in Utrecht, en dit is waarom

Marije (35) verkiest het boerenbe­staan boven alles: ‘Ik ben hier op mijn plek’

Vraag de 35-jarige Marije Klever of het makkelijk is om boer te worden in Nederland, en ze antwoord volmondig ‘nee’. Strenge regels, iedere dag werken en hoge kosten maken het een lastig bestaan. Toch hoopt ze dit de rest van haar leven te doen. ,,Mensen moeten drie keer per dag eten, ik ben trots dat ik bij mag dragen aan de voedselproductie.”

