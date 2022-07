‘Niet alleen Geert Wilders’ heeft bewaking nodig: vraag groeit, maar tekort aan beveiligers loopt op

Drugs in Utrecht Een lijntje coke bestellen wordt steeds normaler in de grote stad: ‘Hé gozer, kom je weer even langs?’

Tijdens de coronapandemie is een pilletje xtc of een lijntje cocaïne tijdens een huisfeestje of een avondje stappen er helemaal bij gaan horen. Politieagenten, horecabazen, studenten én een spoedeisende hulparts maken zich grote zorgen over drugsgebruik in Utrecht. ,,Ze lopen soms achteruit, zo ver heen zijn ze. Compleet grenzeloos.”

18 juni