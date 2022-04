Oekraïners willen hier graag werken, maar komen moeilijk aan de bak: ‘Je moet je verstaanbaar maken’

In Den Haag, waar veel Oekraïners zijn neergestreken, vangt de gemeente nu al zo'n 700 vluchtelingen op. De verwachting is dat er nog meer zullen volgen. Hoeveel er bij gastgezinnen zitten, weet de gemeente niet. Op dit moment hebben zich nog maar 200 mensen ingeschreven. In tegenstelling tot andere vluchtelingen mogen de Oekraïners, vanwege Europese afspraken, meteen aan het werk in ons land. Een tewerkstellingsvergunning is niet nodig. Veel werkgevers zijn daar wel blij mee vanwege de personeelstekorten in veel sectoren.