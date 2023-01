Onverzekerde zzp’er Mike (38) heeft hersentumor: ‘Hoef geen miljoenen, wil gewoon gezin onderhouden’

Leven van Joost volledig in het teken van tulpen: hij kweekt er 125 miljoen per jaar

Hij is Mister Tulp himself. Joost Wesselman (52) uit Roelofarendsveen kweekt miljoenen tulpen, heeft een tulpenwebshop en is medeorganisator van Nationale Tulpendag. Het seizoen wordt zaterdag geopend met een oudhollands tulpenfeest: Typical Dutch!

20 januari