Oogje op een collega terwijl je al een relatie hebt? ‘Heeft vaak meer met jezelf te maken’

Salaris Esther (45) is bar- en hotelmede­wer­ker: ‘Je moet het echt van je fooien hebben’

Hoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Esther (45) werkt 34 uur per week als bar- en hotelmedewerker. De receptie van het hotel is ook de bar. Ze checkt gasten in en voorziet de gasten van een hapje en een drankje.