Overal personeelstekort, maar voor de tram staan ze in de rij: ‘Adrenaline stroomt door je lichaam’

Als kind zat Stacey Bontekoe (38) bijna elke dag in de tram. Haar grote droom was om zelf ooit trambestuurder te worden. Uiteindelijk liep het allemaal heel anders en werd ze restaurantmanager. Maar haar passie voor de tram bleef. Toen ze hoorde dat HTM op zoek was naar nieuwe bestuurders, twijfelde ze geen moment. ,,Ik sprong echt een gat in de lucht.’’